Фред сделал выбор между манчестерскими грандами

Полузащитник донецкого "Шахтера" Фред сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", которые проявляют заинтересованность в его услугах.

Так, по сведениям The Sun, продолжить свою карьеру 24-летний хавбек "горняков" намерен под руководством главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.

Трансфер бразильца оценивается примерно в 30 миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Сити" может совершить громкий обмен с "Атлетико". | soccernews.ru