Фред сделал выбор между манчестерскими грандами

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Фред сделал выбор между манчестерскими грандамиПолузащитник донецкого "Шахтера" Фред сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", которые проявляют заинтересованность в его услугах.

Так, по сведениям The Sun, продолжить свою карьеру 24-летний хавбек "горняков" намерен под руководством главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.

Трансфер бразильца оценивается примерно в 30 миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Сити" может совершить громкий обмен с "Атлетико". | soccernews.ru

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5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
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