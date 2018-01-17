Фред: "Шахтеру" удалось одолеть такую команду, как "Манчестер Сити", так почему бы не справиться и с "Ромой"?"
Полузащитник "Шахтера" Фред Родригес рассуждает о предстоящем противостоянии с "Ромой" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Рома" – это очень хороший клуб, и нам надо будет постараться, чтобы победить. Римляне всегда сильны. Когда есть малейшая возможность, мы пересматриваем матчи с их участием. А если говорить о бразильцах, то я знаю несколько футболистов из команды. С Алисоном пока не общался, но говорил с Жуаном Жезусом. Мы пришли к тому, что поединки будут интересными и сложными и что хотелось бы встретиться на поле.
Думаю, шансы достаточно велики. Нам удалось одолеть такую команду, как "Манчестер Сити", так почему бы не справиться и с "Ромой"? Будем всё для этого делать: много тренироваться, готовиться и постараемся максимально изучить соперника", - приводит слова Фреда официальный сайт клуба.
Первый матч "Шахтер" - "Рома" состоится 21 февраля. Ответный поединок "Рома" - "Шахтер" пройдет 13 марта.
Не пропустите: "Манчестер Сити" собирается купить Фреда и отдать его в аренду "Шахтеру" до конца сезона. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Челси" в серии пенальти вырывает у "Норвича" путевку в 1/16 финала Кубка Англии
-
"Эспаньол" нанес "Барселоне" первое поражение в сезоне
-
Драма в Мадриде: "Севилья" вырывает победу у "Атлетико"
-
Официально: "Эвертон" подписал Уолкотта
-
Вот так бы выглядела сегодняшняя "Бока Хуниорс", не продавай она своих лидеров
Лента новостей
-
В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"
-
"Челси" - "Норвич" - 1:1, по пен. - 5:3 (обзор)
-
"Челси" в серии пенальти вырывает у "Норвича" путевку в 1/16 финала Кубка Англии
-
"Барселона" и "Реал" поборются за вингера "Валенсии"
-
ПСЖ - "Дижон" - 8:0 (обзор)
-
"Эспаньол" - "Барселона" - 1:0 (обзор)
-
"Эспаньол" нанес "Барселоне" первое поражение в сезоне
-
"4+2" Неймара по системе "гол+пас" помогли ПСЖ уничтожить "Дижон"
-
"Суонси" и "Уиган" вышли в 1/16 финала кубка Англии
-
Хамес: "Зидан был моим кумиром"
-
"Зенит" назван самым прибыльным клубом Европы
-
Английский гранд может вернуть Джеко в Премьер-Лигу
-
Агент Обамеянга находится в Лондоне
-
Бэйл контактирует с грандом из АПЛ
-
Итоговый клубный рейтинг 2017-го года от IFFHS: "Реал" - первый, "Зенит" - лучший из российских клубов
-
Перес ищет варианты для расставания с Роналду
-
Испанская пресса назвала сумму, в которую "Реалу" может обойтись трансфер Кейна
-
"Валенсия" - "Алавес" - 2:1 (обзор)
-
"Генгам" - "Лион" - 0:2 (обзор)
-
Драма в Мадриде: "Севилья" вырывает победу у "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Базель
|6
|12
|3
|ЦСКА Москва
|6
|9
|4
|Бенфика
|6
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|15
|2
|Бавария Мюнхен
|6
|15
|3
|Селтик
|6
|3
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Рома
|6
|11
|2
|Челси
|6
|11
|3
|Атлетико Мадрид
|6
|7
|4
|Карабах
|6
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Ювентус
|6
|11
|3
|Спортинг Лиссабон
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|6
|12
|2
|Севилья
|6
|9
|3
|Спартак Москва
|6
|6
|4
|Марибор
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|15
|2
|Шахтер Донецк
|6
|12
|3
|Наполи
|6
|6
|4
|Фейеноорд
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|6
|14
|2
|Порту
|6
|10
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Монако
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|6
|16
|2
|Реал Мадрид
|6
|13
|3
|Боруссия Дортмунд
|6
|2
|4
|АПОЭЛ
|6
|2