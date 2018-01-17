Фред: "Шахтеру" удалось одолеть такую команду, как "Манчестер Сити", так почему бы не справиться и с "Ромой"?"

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Фред: "Шахтеру" удалось одолеть такую команду, как "Манчестер Сити", так почему бы не справиться и с "Ромой"?"
Полузащитник "Шахтера" Фред Родригес рассуждает о предстоящем противостоянии с "Ромой" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Рома" – это очень хороший клуб, и нам надо будет постараться, чтобы победить. Римляне всегда сильны. Когда есть малейшая возможность, мы пересматриваем матчи с их участием. А если говорить о бразильцах, то я знаю несколько футболистов из команды. С Алисоном пока не общался, но говорил с Жуаном Жезусом. Мы пришли к тому, что поединки будут интересными и сложными и что хотелось бы встретиться на поле. 

Думаю, шансы достаточно велики. Нам удалось одолеть такую команду, как "Манчестер Сити", так почему бы не справиться и с "Ромой"? Будем всё для этого делать: много тренироваться, готовиться и постараемся максимально изучить соперника", - приводит слова Фреда официальный сайт клуба.

Первый матч "Шахтер" - "Рома" состоится 21 февраля. Ответный поединок "Рома" - "Шахтер" пройдет 13 марта.

Не пропустите: "Манчестер Сити" собирается купить Фреда и отдать его в аренду "Шахтеру" до конца сезона. | http://soccernews.ru

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