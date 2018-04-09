Фред станет самой дорогой продажей "Шахтера"

Теги шахтер донецкфредманчестер юнайтед

Фред станет самой дорогой продажей "Шахтера"Полузащитник донецкого "Шахтера" Фред станет самой дорогой продажей в истории своего клуба, информирует Daily Mirror.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом 25-летний хавбек "горняков" перейдет в "Манчестер Юнайтед". За бразильца "красные дьяволы" заплатят 60 миллионов евро.

Отметим, что на сегодняшний день рекордный доход с продажи своего игрока "Шахтер" получил в 2016-м году, продав в китайский "Цзянсу Сунин" Алекса Тейшейру.

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