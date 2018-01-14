Фред: "У меня не было никаких переговоров с "Манчестер Сити"



Бразильский полузащитник "Шахтера" Фред Родригес заявил, что он не получал предложений от "Манчестер Сити".

"У меня не было никаких переговоров с "Манчестер Сити". Я прочитал об их интересе в прессе. Впрочем мне очень приятен интерес Гвардиолы. Надеюсь, что официальное предложение поступит и мы сумеем договориться", - приводит слова Фреда Terra.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" предлагал за 24-летнего Фреда порядка 50 миллионов евро. Также хавбеком интересуется "Манчестер Юнайтед".

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