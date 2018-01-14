Фред: "У меня не было никаких переговоров с "Манчестер Сити"

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Фред: "У меня не было никаких переговоров с "Манчестер Сити"
Бразильский полузащитник "Шахтера" Фред Родригес заявил, что он не получал предложений от "Манчестер Сити". 

"У меня не было никаких переговоров с "Манчестер Сити". Я прочитал об их интересе в прессе. Впрочем мне очень приятен интерес Гвардиолы. Надеюсь, что  официальное предложение поступит и мы сумеем договориться", - приводит слова Фреда Terra.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" предлагал за 24-летнего Фреда порядка 50 миллионов евро. Также хавбеком интересуется "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: "Шахтёр" отклонил щедрое предложение "Манчестер Сити" по Фреду. | http://soccernews.ru

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