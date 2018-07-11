Фред в красивом ролике попрощался с "Шахтером"

Теги манчестер юнайтедшахтер донецкфред

Фред в красивом ролике попрощался с "Шахтером"

Бразильский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред попрощался со своим бывшим клубом донецким "Шахтером".

"Прежде всего хочу поблагодарить "Шахтер" за эти 5 лет, которые я прожил здесь. Без всяких сомнений, это было замечательно. Также хочу поблагодарить моих одноклубников, топ менеджмент, тренерский штаб, технический и весь персонал клуба.

Особую благодарность хочу выразить болельщикам, которые всегда меня поддерживали в сложный и трудный момент. Для меня большая честь быть частью этой истории. Спасибо "Шахтер"!", - написал Фред на своей странице в Instagram и прикрепил ролик с лучшими моментами своей игры за донецкий клуб.

Напомним, что 25-летний Фред перешел в "МЮ" несколько недель назад за 60 миллионов евро.

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