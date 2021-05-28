Фред высказался о расизме в Англии

1 Теги фредрасизм

Фред высказался о расизме в АнглииФото: инстаграм Фреда/Автор неизвестен

Бразильский экс-футболист донецкого "Шахтера" Фред, который на данный момент играет за "Манчестер Юнайтед", высказался о расизме в футболе и Англии.

Игрок отметил, что в Англии страдал от оскорблений на расовой почве сильнее, чем в Украине. Фред вспомнил об эпизоде, случившемся в матче с "Манчестер Сити" в 2019 году. В той встрече бразильца закидали зажигалками и прочими предметами, когда он подавал угловой. А один из болельщиков изображал обезьяньи жесты, указывая на игрока.

"Я думал, что Украина расистская страна, но в ней у меня не было проблем. В Англии я начал страдать. Для меня этот момент ничего не изменил, так как в нашем обществе всегда остается расизм. Это плохо, но мы должны этому противостоять. Этот парень проявил расизм по отношению ко мне, и я не мог его ударить. Нужно уметь справляться с эмоциями", — приводит слова Фреда Globo Esporte.

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