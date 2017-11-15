Фред: "Я ничего не знаю об интересе "Манчестер Юнайтед"

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Фред: "Я ничего не знаю об интересе "Манчестер Юнайтед"

Бразильский полузащитник "Шахтер" Фред Родригес прокомментировал информацию о том, что им интересуется "Манчестер Юнайтед".

"Я ничего не знаю о том, что мной интересуется "Манчестер Юнайтед". В данный момент я даже не думаю об этом – я полностью сосредоточен на выступлениях за "Шахтер", - приводят слова Фреда украинские СМИ.

В этом сезоне 24-летний Фред провел 16 матчей за манкунианцев, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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