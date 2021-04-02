Фредди Гуарина арестовали в окровавленной одежде

2 Теги фредди гуарин

Фредди Гуарина арестовали в окровавленной одежде

Фото Week Composition

Известный колумбийский футболист Фредди Гуарин стал фигурантом громкого скандала, пишет El Tiempo.

34-летнего полузащитника арестовали после того, как он напал на членов своей семьи. Во время задержания игрок был пьяным и в окровавленной одежде.

Однако на этом приключения хавбека не закончились. Он также атаковал медицинский персонал и полицейских. За оба инцидента ему грозит уголовное наказание.

Гуарин наиболее известен по выступлениям за "Порту" и миланский "Интер". С января он защищает цвета "Мильонариоса".

Не пропустите: В Сербии судья сядет в тюрьму за пенальти (видео). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

saravol

★ My last month paycheck was for 1500 dollars… YDK All i did was simple online work from comfort at home for 3-4 hours / day that I got from this agency I discovered over the internet and they paid me for it 95 bucks every hour ... See this site ………………… .www.online.work45.com

Ответить
saravol

★ My last month paycheck was for 1500 dollars… YDK All i did was simple online work from comfort at home for 3-4 hours / day that I got from this agency I discovered over the internet and they paid me for it 95 bucks every hour ... See this site ………………… .www.online.work45.com

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кризис ТОП-сборных, подвиг Армении, пугающая "стабильность" России: главные итоги первых туров европейской квалификации на ЧМ-2022

Кризис ТОП-сборных, подвиг Армении, пугающая "стабильность" России: главные итоги первых туров европейской квалификации на ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов