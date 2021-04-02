Фредди Гуарина арестовали в окровавленной одежде

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Известный колумбийский футболист Фредди Гуарин стал фигурантом громкого скандала, пишет El Tiempo.

34-летнего полузащитника арестовали после того, как он напал на членов своей семьи. Во время задержания игрок был пьяным и в окровавленной одежде.

#Atención El jugador de Millonarios Fredy Guarín fue conducido por la Policía en Medellín, tras haber protagonizado un episodio de violencia intrafamiliar en la casa de sus padres pic.twitter.com/tf1Mgr6GQf — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 1, 2021

Однако на этом приключения хавбека не закончились. Он также атаковал медицинский персонал и полицейских. За оба инцидента ему грозит уголовное наказание.

Гуарин наиболее известен по выступлениям за "Порту" и миланский "Интер". С января он защищает цвета "Мильонариоса".

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