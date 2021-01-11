Фрэнк Лэмпард не считает "Челси" топ-клубом

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард дал комментарий после матча Кубка Англии с "Моркэмом" (4:0).

"Бессмысленно требовать сейчас от нашей молодежи стабильности, инстинкта убийц, как от других игроков АПЛ в плане показателей. Со временем они станут такими, но пока они только начинают путь. Хотя уже их вклад в победу значим.

В команде много молодежи с невероятным потенциалом. Но их пока нельзя сравнить с лучшими игроками АПЛ, которые забивают тур от тура и побеждают не первый год. Вот от этих топов и стоит ожидать высокого уровня, ведь они уже состоялись как футболисты.