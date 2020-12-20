Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о шансах "Челси" на победу в АПЛ

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Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о шансах "Челси" на победу в АПЛНаставник "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что думает о шансах команды на победу в АПЛ.

"Многие считают, что мы отлично движемся по сезону, что должны претендовать на титул. Однако, мы не "Ливерпуль" в его прошлогоднем состоянии или "Манчестер Сити" двухлетней давности. Они могли просто выйти на матч и победить. Они делали это постоянно. Но от нас требуется готовность к трудностям.

Игроки понимают, что тяжело построить команду за один сезон. Но они видят направление нашего движения. Это укрепляет их уверенность и они легче справляются с испытаниями.

Так уже было в "Челси", когда в ранние годы Абрамовича мы не смогли взять сходу АПЛ. Но уже в следующем сезоне мы почувствовали силу", – сказал Лэмпард Goal.com

Лондонцы в текущем сезоне АПЛ набрали 22 очка и расположились на 8-м месте.

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