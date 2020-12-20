Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о шансах "Челси" на победу в АПЛ
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что думает о шансах команды на победу в АПЛ.
"Многие считают, что мы отлично движемся по сезону, что должны претендовать на титул. Однако, мы не "Ливерпуль" в его прошлогоднем состоянии или "Манчестер Сити" двухлетней давности. Они могли просто выйти на матч и победить. Они делали это постоянно. Но от нас требуется готовность к трудностям.
Игроки понимают, что тяжело построить команду за один сезон. Но они видят направление нашего движения. Это укрепляет их уверенность и они легче справляются с испытаниями.
Так уже было в "Челси", когда в ранние годы Абрамовича мы не смогли взять сходу АПЛ. Но уже в следующем сезоне мы почувствовали силу", – сказал Лэмпард Goal.com
Лондонцы в текущем сезоне АПЛ набрали 22 очка и расположились на 8-м месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18