Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о шансах "Челси" на победу в АПЛ

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что думает о шансах команды на победу в АПЛ.

"Многие считают, что мы отлично движемся по сезону, что должны претендовать на титул. Однако, мы не "Ливерпуль" в его прошлогоднем состоянии или "Манчестер Сити" двухлетней давности. Они могли просто выйти на матч и победить. Они делали это постоянно. Но от нас требуется готовность к трудностям.



Игроки понимают, что тяжело построить команду за один сезон. Но они видят направление нашего движения. Это укрепляет их уверенность и они легче справляются с испытаниями.



Так уже было в "Челси", когда в ранние годы Абрамовича мы не смогли взять сходу АПЛ. Но уже в следующем сезоне мы почувствовали силу", – сказал Лэмпард Goal.com