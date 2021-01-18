Фрэнк Лэмпард высказался о предстоящем матче с "Лестером"

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Фрэнк Лэмпард высказался о предстоящем матче с "Лестером"Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, чего стоит ждать от матча 18-го тура АПЛ против "Лестера".

"Соперник входит в число фаворитов АПЛ. Они, без сомнения, будут бороться за чемпионство. Это показывает и их игра и место в турнирной таблице.  

В прошлом сезоне мы смогли обойти "Лестер" в самой концовке. Но это было невероятно трудно сделать, ведь у них отличный подбор игроков и прекрасный тренер.

Мы же о чемпионской пока не думаем о том, сможем ли бороться за трофей. Нам нужно выигрывать и возвращаться на лидирующие позиции. Вот тогда начнем думать.

Да, у нас был ряд неудачных матчей, но несколько побед кряду все расставит по местам", – передает слова Лэмпарда Sky Sports.

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