Фрэнк Лэмпард высказался о предстоящем матче с "Лестером"

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, чего стоит ждать от матча 18-го тура АПЛ против "Лестера".

"Соперник входит в число фаворитов АПЛ. Они, без сомнения, будут бороться за чемпионство. Это показывает и их игра и место в турнирной таблице.

В прошлом сезоне мы смогли обойти "Лестер" в самой концовке. Но это было невероятно трудно сделать, ведь у них отличный подбор игроков и прекрасный тренер.

Мы же о чемпионской пока не думаем о том, сможем ли бороться за трофей. Нам нужно выигрывать и возвращаться на лидирующие позиции. Вот тогда начнем думать.