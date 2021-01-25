Фрэнк Лэмпард заявил, что ему не хватило времени в "Челси" для больших побед

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Фрэнк Лэмпард заявил, что ему не хватило времени в "Челси" для больших победБывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард дал комментарий по поводу увольнения из клуба.

"В первую очередь, я хочу поблагодарить болельщиков за ту сумасшедшую поддержку, которую я получал на протяжении 18 месяцев. Надеюсь, они понимают, как много это для меня значит.

Я знал, что будут сложности на таком высоком посту. Я принял команду в непростое время. Горжусь нашими достижениями, выпускниками академии, которые пробились в главную команду и хорошо себя там проявили. Это будущее клуба.

Я разочарован, что в этом сезоне у меня не было достаточно времени, чтобы вывести клуб на новый уровень.

Хочу сказать спасибо Абрамовичу, руководству клуба, игрокам, тренерскому штабу за усердную и самоотверженную работу, особенно в это беспрецедентно сложное время.

Я желаю команде и клубу успехов в будущем", – заявил Лэмпард в интервью League Managers Association

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