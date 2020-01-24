Френки де Йонг: "Барселона" хочет выиграть все титулы"

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Френки де Йонг: "Барселона" хочет выиграть все титулы"

Хавбек "Барселоны" Френки де Йонг рассказал о целях каталонского клуба на будущее. Об этом информирует Diario Sport.

"Безусловно, мы хотим выиграть все титулы и, конечно, взять Лигу Чемпионов.

Очевидно, что Лига Чемпионов - трофей, который каждый хочет завоевать. Я тоже выбираю Лигу Чемпионов. Но кроме этого, мы хотим выиграть и Ла Лигу и Кубок", - сказал де Йонг.

Напомним, 25 февраля "Барселона" сыграет с "Наполи" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

После 20 туров Примеры сине-гранатовые занимают 1 место в турнирной таблице.

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