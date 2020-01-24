Френки де Йонг: "Барселона" хочет выиграть все титулы"
Хавбек "Барселоны" Френки де Йонг рассказал о целях каталонского клуба на будущее. Об этом информирует Diario Sport.
"Безусловно, мы хотим выиграть все титулы и, конечно, взять Лигу Чемпионов.
Очевидно, что Лига Чемпионов - трофей, который каждый хочет завоевать. Я тоже выбираю Лигу Чемпионов. Но кроме этого, мы хотим выиграть и Ла Лигу и Кубок", - сказал де Йонг.
Напомним, 25 февраля "Барселона" сыграет с "Наполи" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
После 20 туров Примеры сине-гранатовые занимают 1 место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14