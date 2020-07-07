Френки Де Йонг близок к возвращению в строй

Теги барселонафренки де йонг

Френки Де Йонг близок к возвращению в строй

Голландский полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг в ближайшее время может вернуться в строй, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист уже приступил к тренировкам в общей группе. Есть вероятность, что он сыграет в ближайшем матче чемпионата Испании с "Эспаньолом" (8 июля).

Напомним, что хавбек пропустил из-за травмы около месяца.

В нынешнем сезоне 23-летний де Йонг провел за "Барселону" 38 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Барселона" решила сократить зарплату Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сборная России определилась с местом проведения домашних матчей Лиги наций

Сборная России определилась с местом проведения домашних матчей Лиги наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов