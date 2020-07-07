Френки Де Йонг близок к возвращению в строй

Голландский полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг в ближайшее время может вернуться в строй, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист уже приступил к тренировкам в общей группе. Есть вероятность, что он сыграет в ближайшем матче чемпионата Испании с "Эспаньолом" (8 июля).

Напомним, что хавбек пропустил из-за травмы около месяца.

В нынешнем сезоне 23-летний де Йонг провел за "Барселону" 38 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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