Френки де Йонг готов сыграть с "Реалом"

Ведущий полузащитник "Аякса" Френки де Йонг готов сыграть с мадридским "Реалом" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как заявил на пресс-конференции перед встречей главный тренер амстердамской команды Эрик тен Хаг, 21-летний футболист восстановился после травмы и успел набрать необходимую форму.

Напомним, что матч "Аякс" - "Реал" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

Де Йонг в текущем сезоне забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 32 матчах за "Аякс".

Следующим летом перспективный хавбек станет игроком "Барселоны". Каталонский клуб договорился о его трансфере за 75 миллионов евро плюс бонусы.

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