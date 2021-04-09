Френки де Йонг: "Месси – лучший футболист в истории"

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Френки де Йонг: "Месси – лучший футболист в истории"Фото: Твиттер @DeJongFrenkie21 
Хавбек "Барселоны" Френки де Йонг тепло отозвался о своем партнере по команде и капитане "блауграны" Лионеле Месси.

"Для меня Месси – лучший футболист всех времен. Лучший из тех, кого я когда-либо видел. С ним все становится проще.

Каждую игру он продолжает удивлять и показывать, что является самым лучшим. 

Герой ли он для меня? Не знаю. Думаю, мне придется согласиться. Ведь Лео уже был лучшим, когда мне было всего 12 лет", – приводит слова полузащитника официальный сайт "Барселоны".

В текущем сезоне Ла Лиги де Йонг выходил на поле в составе каталонского клуба в 29 матчах. На его счету 3 забитых мяча и 4 голевые передачи. 
На счету Месси 23 гола и 8 результативных пасов в 27 матчах чемпионата Испании.

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