Френки де Йонг: "Месси – лучший футболист в истории"

Фото: Твиттер @DeJongFrenkie21

Хавбек "Барселоны" Френки де Йонг тепло отозвался о своем партнере по команде и капитане "блауграны" Лионеле Месси.

"Для меня Месси – лучший футболист всех времен. Лучший из тех, кого я когда-либо видел. С ним все становится проще.

Каждую игру он продолжает удивлять и показывать, что является самым лучшим.

Герой ли он для меня? Не знаю. Думаю, мне придется согласиться. Ведь Лео уже был лучшим, когда мне было всего 12 лет", – приводит слова полузащитника официальный сайт "Барселоны".

В текущем сезоне Ла Лиги де Йонг выходил на поле в составе каталонского клуба в 29 матчах. На его счету 3 забитых мяча и 4 голевые передачи.

На счету Месси 23 гола и 8 результативных пасов в 27 матчах чемпионата Испании.