Френки де Йонг - о "Барселоне": "Я ожидал большего в плане трофеев"

Фото твиттер Френки де Йонга

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг дал понять, что он рассчитывал выиграть больше титулов с каталонской командой.

"Я очень рад находиться здесь. С юных лет хотел оказаться именно в "Барсе", так что в этом смысле моя мечта сбылась. Но, конечно, мне бы хотелось выиграть больше трофеев, чем мы выиграли за первые два года.

Я ожидал большего в этом плане, скажем так. Но в остальном я очень счастлив здесь и, надеюсь, так будет ещё много лет", - цитирует голландца The Guardian.

24-летний де Йонг присоединился к "сине-гранатовым" в июле 2019 года и с тех пор выиграл только один трофей - Кубок Испании в прошлом сезоне.

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