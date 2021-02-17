Френки де Йонг оценил шансы "Барселоны" пройти ПСЖ после домашнего разгрома

Теги барселонапсжфренки де йонг

Френки де Йонг оценил шансы "Барселоны" пройти ПСЖ после домашнего разгрома

Голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг поделился мнением о шансах каталонского клуба пройти "Пари Сен-Жермен" в 1/8 финала Лиги Чемпионов. В первом матче каталонцы проиграли на своем поле со счетом 1:4.

"В этом сезоне нам уже удавались камбэки в Кубке Испании в матчах с "Гранадой" и "Райо Вальекано". Теперь мы постараемся сделать это в Париже. Нам будет сложно, но мы сделаем все возможное", - приводит слова де Йонга официальный сайт УЕФА.

Ответный матч ПСЖ - "Барселона" состоится 10 марта.

Не пропустите: Куман прокомментировал разгром "Барселоны" в матче с ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бывший руководитель "Локомотива" рассказал о несостоявшемся переходе Кокорина

Бывший руководитель "Локомотива" рассказал о несостоявшемся переходе Кокорина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов