Френки де Йонг оценил шансы "Барселоны" пройти ПСЖ после домашнего разгрома

Голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг поделился мнением о шансах каталонского клуба пройти "Пари Сен-Жермен" в 1/8 финала Лиги Чемпионов. В первом матче каталонцы проиграли на своем поле со счетом 1:4.

"В этом сезоне нам уже удавались камбэки в Кубке Испании в матчах с "Гранадой" и "Райо Вальекано". Теперь мы постараемся сделать это в Париже. Нам будет сложно, но мы сделаем все возможное", - приводит слова де Йонга официальный сайт УЕФА.

Ответный матч ПСЖ - "Барселона" состоится 10 марта.

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