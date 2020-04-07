Френки де Йонг оценил свой дебютный сезон в составе "Барселоны"
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг поделился мнением о своей игре в текущем сезоне, который стал для него первым в составе "сине-гранатовых".
"Несмотря на то, что это мой первый сезон, у меня много игровой практики и я очень счастлив. Однако знаю, что мог бы сыграть лучше", - цитирует голландца официальный сайт клуба.
22-летний де Йонг перешёл из "Аякса" в "Барсу" за 75 миллионов евро, заключив контракт до 2024 года.
За "блауграну" хавбек провёл 37 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
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|Атлетико Мадрид
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|Атлетик Бильбао
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|20
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