Френки де Йонг определился со своим будущим в "Барселоне"

Фото: инстаграм Френки де Йонга/Автор неизвестен

Голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг не собирается покидать клуб, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболиста все устраивает в каталонском клубе и он не намерен менять команду. Ранее сообщалось, что "Барселона" может продать хавбека из-за сложной финансовой ситуации.

В нынешнем сезоне 24-летний де Йонг провел за "Барселону" 13 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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