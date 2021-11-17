Френки де Йонг определился со своим будущим в "Барселоне"
Фото: инстаграм Френки де Йонга/Автор неизвестен
Голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг не собирается покидать клуб, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, футболиста все устраивает в каталонском клубе и он не намерен менять команду. Ранее сообщалось, что "Барселона" может продать хавбека из-за сложной финансовой ситуации.
В нынешнем сезоне 24-летний де Йонг провел за "Барселону" 13 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
|33
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14