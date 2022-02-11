Френки де Йонг определился со своим будущим в "Барселоне"

Фото твиттер Френки де Йонга

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг решил остаться в каталонском клубе, пишет Sport.es.

По информации источника, 24-летний футболист адаптировался к требованиям нового наставника Хави, поэтому передумал уходить.

Ранее голландский хавбек сомневался в своих перспективах на "Камп Ноу" из-за увольнения соотечественника Рональда Кумана с поста главного тренера.

В текущем сезоне де Йонг сыграл за "Барсу" 27 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом действует до 2026 года. Рыночная стоимость игрока – 70 миллионов евро.

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