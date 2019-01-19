Френки де Йонг передумал переходить в "Барселону"

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Френки де Йонг передумал переходить в "Барселону"

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг передумал переходить в "Барселону", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, с агентами 21-летнего голландца лично встречались президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу и спортивный директор Эрик Абидаль, однако даже они не сумели убедить футболиста перебраться на "Камп Ноу".

На сегодняшний день хавбек склоняется к трансферу в ПСЖ, однако в ситуацию ещё может вмешаться "Манчестер Сити".

В текущем сезоне де Йонг сыграл за "Аякс" 27 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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