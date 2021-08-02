Френки де Йонг поделился ожиданиями от сезона

Фото: инстаграм де Йонга/Автор неизвестен

Хавбек "Барселоны" и сборной Нидерландов Френки де Йонг поделился ожиданиями от нового сезона.

– Тебе в "Барсе" недостает трофеев, чего не хватает команде для этого?

– Думаю, в этом сезоне наш состав стал лучше. Мы растем как команда, работаем с тренером уже второй год, а во втором сезоне дела обычно улучшаются.

Думаю, в этом году у нас будет возможность побороться и выиграть серьезные трофеи.

– Команда готова бороться до конца?

– Да.

– Из-за сочетания молодости и опыта?

– Такое сочетание очень важно. У нас есть как качественные игроки с большим опытом, так и талантливая молодежь, желающая себя проявить.

– Сможешь сказать, как команда закончит сезон?

– Сложно сказать, но в этом году у "Барселоны" очень хороший состав, и мы будем бороться за все трофеи, – сказал голландец.

Напомним, что этим летом в стан "блауграны" перешли Эмерсон, Агуэро, Депай и Эрик Гарсия.

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