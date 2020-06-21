Френки де Йонг получил новую травму
Голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг получил травму правой ноги, сообщает официальный сайт клуба.
У футболиста диагностировано повреждение камбаловидной мышци. Сроки восстановления игрока не разглашаются.
Напомним, что ранее хавбек из-за травмы пропустил матчи чемпионата Испании с "Леганесом" (2:0) и "Севильей" (0:0).
Футболист перешел в "Барселону" из "Аякса" за 75 миллионов евро. В этом сезоне 23-летний хавбек провел 38 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Не пропустите: Де Йонг заявил, что не жалеет о своем переходе в "Барселону". | http://soccernews.ru
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|Реал Сосьедад
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|Бетис
|20
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|Осасуна
|20
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|20
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|20
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|20
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|20
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