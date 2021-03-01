Френки де Йонг провел тренировку со своей собакой (видео)

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Френки де Йонг провел тренировку со своей собакой (видео)

Голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг показал, как он тренируется со своей собакой.

Видео футболист опубликовал на своей странице в Instagram.

Де Йонг перешел в "Барселону" летом 2019 года из "Аякса" за 86 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел за каталонский клуб 36 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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