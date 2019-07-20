Френки де Йонг рассказал об отношении к сравнениям с Кройффом

Новичок "Барселоны" Френки де Йонг признался, что испытывает гордость, когда его сравнивают с легендарным соотечественником Йоханом Кройффом.

"Кройфф был уникальным явлением, поэтому нас нельзя сравнивать. Он полностью изменил футбол, а я пока только начинаю карьеру. Испытываю ли я гордость от подобных сравнений? Да, конечно мне приятно слышать, что у нас есть схожие черты", - приводит слова 22-летнего голландца Mundo Deportivo.

"Барселона" купила де Йонга у "Аякса" за 75 миллионов евро, ещё 11 миллионов включены в сделку в виде бонусов. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

Кройфф выступал за "сине-гранатовых" с 1973 по 1978 год, а после завершения карьеры тренировал команду с 1988 по 1996 год.

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