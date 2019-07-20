Френки де Йонг рассказал об отношении к сравнениям с Кройффом

Теги барселонафренки де йонгйохан кройфф

Френки де Йонг рассказал об отношении к сравнениям с Кройффом

Новичок "Барселоны" Френки де Йонг признался, что испытывает гордость, когда его сравнивают с легендарным соотечественником Йоханом Кройффом.

"Кройфф был уникальным явлением, поэтому нас нельзя сравнивать. Он полностью изменил футбол, а я пока только начинаю карьеру. Испытываю ли я гордость от подобных сравнений? Да, конечно мне приятно слышать, что у нас есть схожие черты", - приводит слова 22-летнего голландца Mundo Deportivo. 

"Барселона" купила де Йонга у "Аякса" за 75 миллионов евро, ещё 11 миллионов включены в сделку в виде бонусов. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

Кройфф выступал за "сине-гранатовых" с 1973 по 1978 год, а после завершения карьеры тренировал команду с 1988 по 1996 год.

Не пропустите: "Барселона" присматривается к ещё одному защитнику из Бундеслиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Опубликована символическая сборная 1-го тура РПЛ по версии InStat

Опубликована символическая сборная 1-го тура РПЛ по версии InStat

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов