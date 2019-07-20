Френки де Йонг рассказал об отношении к сравнениям с Кройффом
Новичок "Барселоны" Френки де Йонг признался, что испытывает гордость, когда его сравнивают с легендарным соотечественником Йоханом Кройффом.
"Кройфф был уникальным явлением, поэтому нас нельзя сравнивать. Он полностью изменил футбол, а я пока только начинаю карьеру. Испытываю ли я гордость от подобных сравнений? Да, конечно мне приятно слышать, что у нас есть схожие черты", - приводит слова 22-летнего голландца Mundo Deportivo.
"Барселона" купила де Йонга у "Аякса" за 75 миллионов евро, ещё 11 миллионов включены в сделку в виде бонусов. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.
Кройфф выступал за "сине-гранатовых" с 1973 по 1978 год, а после завершения карьеры тренировал команду с 1988 по 1996 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32