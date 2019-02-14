Френки де Йонг сделал громкое заявление о судействе в матче "Аякс" - "Реал"

Ведущий полузащитник "Аякса" Френки де Йонг сделал громкое заявление о судействе в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов между своей командой и мадридским "Реалом".

"Мы сыграли хорошо. Очень плохо, что отменили наш гол. Возможно, что-то подобное легко делать в пользу большого клуба, у нас такое тоже было. Но мы продолжили играть хорошо и получили шансы. Жаль, что они не принесли нам лучшего результата" - цитирует де Йонга BBC.

Напомним, что "Аякс" открыл счёт на 38-й минуте матча, но судейская бригада отменила взятие ворот после использования системы VAR.

На самом де Йонге были нарушены правила во время атаки "Реала", приведшей ко второму голу на 87-й минуте. Возможно, рефери не зафиксировал фол, поскольку посчитал тот эпизод не влияющим на общую ситуацию на поле.

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