Френки Де Йонг сделал громкое заявление о своём будущем

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Френки Де Йонг сделал громкое заявление о своём будущем

Хавбек амстердамского "Аякса" Френки Де Йонг сделал громкое заявление о своём будущем.

"Абсолютно уверен, что останусь в "Аяксе" до конца сезона. Я хочу, чтобы команда оставалась единой. Будет обидно, если кто-то уйдёт зимой" - приводит слова 21-летнего голландца официальный твиттер клуба.

А следующим летом, вероятнее всего, Де Йонг станет игроком "Барселоны". Футболист уже дал согласие на переход в каталонский гранд. "Сине-гранатовые" заплатят за перспективного хавбека 75 миллионов евро, после чего заключат с ним контракт до 2024 года.

В гонке за звездой "Аякса" испанцы опередили "Манчестер Сити", ПСЖ и "Баварию".

В текущем сезоне Де Йонг сыграл за столичную команду 27 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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