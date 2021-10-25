Френки де Йонг усугубил травму бедра: подробности

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Френки де Йонг усугубил травму бедра: подробности

Фото твиттер Френки де Йонга

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг испытывает проблемы со здоровьем после матча 10-го тура чемпионата Испании против "Реала" (1:2).

У голландца было небольшое повреждение задней поверхности бедра в преддверии Эль Класико, однако он всё равно решил сыграть.

В итоге хавбек "сине-гранатовых" усугубил травму и теперь рискует пропустить встречи с "Райо Вальекано" (27 октября) и "Алавесом" (30 октября).

В текущем сезоне де Йонг сыграл за "Барсу" 11 матчей и сделал 2 ассиста.

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