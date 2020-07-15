Френки де Йонг восстановился после травмы

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Френки де Йонг восстановился после травмы

Голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг восстановился после травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист попал в заявку команды на матч 37-го тура чемпионата Испании с "Осасуной". Встреча состоится 16 июля.

В нынешнем сезоне 23-летний де Йонг провел за "Барселону" 38 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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