Полузащитник амстердамского "Аякса" Френки де Йонг выбрал новый клуб, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 21-летний хавбек продолжит карьеру в "Барселоне". В ближайшее время клубы объявят о трансфере официально.

Сумма сделки, по данным журналиста Жерара Ромеро, составит 80 миллионов евро.

Таким образом, в гонке за де Йонгом "Барселона" опередила "Баварию", "Манчестер Сити" и ПСЖ.

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