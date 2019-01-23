Френки де Йонг выбрал новый клуб

Теги аяксбарселонафренки де йонгтрансферы

Френки де Йонг выбрал новый клуб

Полузащитник амстердамского "Аякса" Френки де Йонг выбрал новый клуб, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 21-летний хавбек продолжит карьеру в "Барселоне". В ближайшее время клубы объявят о трансфере официально.

Сумма сделки, по данным журналиста Жерара Ромеро, составит 80 миллионов евро.

Таким образом, в гонке за де Йонгом "Барселона" опередила "Баварию", "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Не пропустите: "Барселона" решила избавиться от многообещающего воспитанника. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" определился с главной трансферной целью на лето

"Реал" определился с главной трансферной целью на лето

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Эйбар Эйбар 20 25
12 Жирона Жирона 20 24
13 Эспаньол Эспаньол 20 24
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
15 Леганес Леганес 20 22
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов