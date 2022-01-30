Френки де Йонг высказался о проблемах "Барселоны"

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Френки де Йонг высказался о проблемах "Барселоны"

Фото: инстаграм Френки\Автор неизвестен

Голландский хавбек "Барселоны" Френки де Йонг высказался о проблемах нынешнего сезона в своей игре и в игре каталонского клуба.

"У меня были периоды в "Барселоне", когда я был в лучшей форме, но я не думаю, что достиг дна за время пребывания здесь. В этом сезоне я не достиг своего высшего уровня, но люди преувеличивают с хейтом.

Люди любят повторять мнение друг друга. Я читаю все подряд. Люди не смотрят игры или смотрят, но повторяют мнение других, так создается твой образ. Ты либо очень плохой, либо очень хорош. 

Я думаю, что нынешний сезон уже провальный. Мы уже вылетели из Лиги Чемпионов, Кубка и отстаем от "Реала" на 15 очков", - сказал полузащитник.

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