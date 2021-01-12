Френки де Йонг высказался о прогрессе "Барселоны"

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Френки де Йонг высказался о прогрессе "Барселоны"Хавбек "Барселоны" Френки де Йонг прокомментировал настроения в команде перед матчем с "Реал Сосьедад" в полуфинале Суперкубка Испании.

"Мне кажется, что у меня один из лучших отрезков в игре. Вся команда, и я в том числе, прогрессируем. Если сравнивать с началом сезона, то наша форма позволяет рассчитывать на положительный результат в матче с "Сосьедадом".

В последних играх тренер меня ставил ближе к атаке. У всей команды появилась уверенность. В последних матчах выглядим гораздо лучше, чем на старте сезона

Трундо сказать, кто фаворит в полуфинале. Но если ты часть "Барселоны", то автоматически являешься фаворитом в любом турнире.

Месси? По его ситуации лучше спрашивать напрямую его самого", – приводит Marca слова де Йонга.

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