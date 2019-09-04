Френки де Йонг высказался о своей игре в составе "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг дал оценку своим первым матчам в составе "сине-гранатовых".

"Считаю, что могу играть ещё лучше. Я новичок, но получил возможность принять участие во всех трёх матчах Ла Лиги на старте сезона. Очень рад выступать за "Барселону" и хочу быть уверенным в том, что и дальше буду попадать в стартовый состав", - приводит слова голландца Mundo Deportivo.

Напомним, что де Йонг перешёл в "Барселону" из "Аякса" за 75 миллионов евро. Ещё 11 миллионов включены в сделку в виде бонусов.

За "блауграну" 22-летний хавбек провёл 3 матча и получил 1 жёлтую карточку.

Не пропустите: Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга. | http://soccernews.ru