Френки де Йонг высказался об уходе Месси из "Барселоны"
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг рассказал о своём отношении к уходу из клуба Лионеля Месси.
Прошлым летом "сине-гранатовые" не смогли продлить контракт с аргентинцем из-за потолка зарплат в Ла Лиге, после чего многолетний лидер команды перешёл в ПСЖ.
"Сначала я думал, что это неправда. Ты просто не веришь в это, несмотря на все слухи. Произошедшее меня шокировало. Месси был лицом клуба, поэтому его потеря стала тяжёлым ударом для всех. Нам по-прежнему не хватает Лео. Когда кто-то вроде него уходит, всё резко становится сложнее.
Я думаю, что Месси лучший практически во всех футбольных аспектах. Какие бы упражнения мы не делали на тренировках, он был лучшим. Никакие комплименты в его адрес не преувеличены. Для меня он лучший из всех", - приводит слова де Йонга The Guardian.
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