Френки де Йонг высказался перед матчем против Украины

Теги чемпионат европыукраинанидерландыфренки де йонг

Френки де Йонг высказался перед матчем против УкраиныФото: инстаграм де Йонга/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг высказался перед матчем против сборной Украины в 1 туре группового этапа Евро-2020.

"Мы смотрели видео по Украине, и я знаю некоторых игроков этой команды. Я видел, как они играли.

Считаю, что это хорошая команда, с очень качественным составом. Их отличает организация игры. Они показывают солидный футбол, так что это серьезный соперник", – сказал де Йонг

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