Френки де Йонг ярко высказался о проблемах "Барселоны" в начале сезона

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Френки де Йонг ярко высказался о проблемах "Барселоны" в начале сезона

Фото: инстаграм Френки де Йонга/Автор неизвестен

Голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг выразил уверенность, что каталонский клуб сумеет преодолеть серию неудач.

"Если вы уберете из любого клуба половину нападающих, то у него сразу возникнут проблемы. У "Барселоны" хороший состав, но нам нужно дождаться возвращения травмированных игроков. Люди преувеличивают, когда говорят о нашем кризисе. Мы отстаем от "Реала" и "Барселоны" всего на два очка, так что все возможно. Мы плохо стартовали в Лиге чемпионов, но и там у нас есть шансы. Важно выиграть следующий матч с киевским "Динамо". Меня сильно критиковали после матча с "Бенфикой". Да, я сейчас не в лучшей, но счет 0:3 не означает, что я сыграл очень плохо. Критика часто связана с результатами", - приводит слова де Йонга AD.

В нынешнем сезоне 24-летний де Йонг провел за "Барселону" восемь матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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