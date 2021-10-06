Френки де Йонг ярко высказался о проблемах "Барселоны" в начале сезона
Фото: инстаграм Френки де Йонга/Автор неизвестен
Голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг выразил уверенность, что каталонский клуб сумеет преодолеть серию неудач.
"Если вы уберете из любого клуба половину нападающих, то у него сразу возникнут проблемы. У "Барселоны" хороший состав, но нам нужно дождаться возвращения травмированных игроков. Люди преувеличивают, когда говорят о нашем кризисе. Мы отстаем от "Реала" и "Барселоны" всего на два очка, так что все возможно. Мы плохо стартовали в Лиге чемпионов, но и там у нас есть шансы. Важно выиграть следующий матч с киевским "Динамо". Меня сильно критиковали после матча с "Бенфикой". Да, я сейчас не в лучшей, но счет 0:3 не означает, что я сыграл очень плохо. Критика часто связана с результатами", - приводит слова де Йонга AD.
В нынешнем сезоне 24-летний де Йонг провел за "Барселону" восемь матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14