Френки де Йонгу не комфортно в "Барселоне"

Фото: инстаграм Френки/Автор неизвестен

Будущее голландского полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга остается неопределенным.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, Френки чувствует себя не совсем комфортно в "Барсе", хотя его отец сказал, что он все еще хочет бороться

По информации источника, ожидается, что в январе ничего не произойдет. Хави ясно дал понять, что хочет, чтобы футболист остался и посмотрел, что произойдет летом.

Отмечается, что "Барселона" будет требовать много денег, если они решат продать де Йонга. За ситуацией будут следить только летом 2022 года

Френки хочет восстановить свою форму.

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