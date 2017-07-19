Фрэйзер Кэмпбелл стал игроком "Халла"
Форвард "Кристал Пэлас" Фрэйзер Кэмпбелл перешёл в "Халл", сообщает официальный сайт клуба.
Стороны заключили контракт до лета 2019 года. 29-летний англичанин присоединился к "тиграм" на правах свободного агента.
Кэмпбелл выступал за "Кристал Пэлас" с 2014 года, сыграл 50 матчей и забил 8 голов.
Не пропустите: "Халл" нацелился на форварда "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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|Ньюкасл Юнайтед
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|46
|93
|3
|Рединг
|46
|85
|4
|Шеффилд Уэнсдэй
|46
|81
|5
|Хаддерсфилд Таун
|46
|81
|6
|Фулхэм
|46
|80
|7
|Лидс Юнайтед
|46
|75
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|Норвич Сити
|46
|70
|9
|Дерби Каунти
|46
|67
|10
|Брентфорд
|46
|64
|11
|Престон Норт Энд
|46
|62
|12
|Кардифф Сити
|46
|62
|13
|Астон Вилла
|46
|62
|14
|Барнсли
|46
|58
|15
|Вулверхэмптон Уондерерс
|46
|58
|16
|Ипсвич Таун
|46
|55
|17
|Бристол Сити
|46
|54
|18
|Куинз Парк Рейнджерс
|46
|53
|19
|Бирмингем Сити
|46
|53
|20
|Бертон Альбион
|46
|52
|21
|Ноттингем Форест
|46
|51
|22
|Блэкберн Роверс
|46
|51
|23
|Уиган Атлетик
|46
|42
|24
|Ротерхэм Юнайтед
|46
|23