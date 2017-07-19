Фрэйзер Кэмпбелл стал игроком "Халла"

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Фрэйзер Кэмпбелл стал игроком "Халла"

Форвард "Кристал Пэлас" Фрэйзер Кэмпбелл перешёл в "Халл", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили контракт до лета 2019 года. 29-летний англичанин присоединился к "тиграм" на правах свободного агента.

Кэмпбелл выступал за "Кристал Пэлас" с 2014 года, сыграл 50 матчей и забил 8 голов.

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