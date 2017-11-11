Фридель возглавил "Нью-Инглэнд Революшн"

"Нью-Инглэнд Революшн" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Брэда Фриделя.

Напомним, что последним местом работы 46-летнего специалиста была юниорская сборная США.

Также отметим, что "Нью-Инглэнд Революшн" завершил прошлый сезон на седьмом месте в Восточной конференции МЛС.

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