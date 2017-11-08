Фридель возглавит клуб МЛС

Известный в прошлом американский вратарь Брэд Фридель в ближайшее время возглавит клуб МЛС, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 46-летний специалист станет главным тренером "Нью-Инглэнд Революшн", который завершил сезон на седьмом месте в Восточной конференции МЛС.

Стоит отметить, что последние два года Фридель работал с юниорской сборной США.

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