Фридель возглавит клуб МЛС
Известный в прошлом американский вратарь Брэд Фридель в ближайшее время возглавит клуб МЛС, сообщает Goal.com.
По информации ресурса, 46-летний специалист станет главным тренером "Нью-Инглэнд Революшн", который завершил сезон на седьмом месте в Восточной конференции МЛС.
Стоит отметить, что последние два года Фридель работал с юниорской сборной США.
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|1
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|34
|57
|2
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|34
|54
|3
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|34
|53
|4
|ДК Юнайтед
|34
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|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
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|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
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|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
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|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34