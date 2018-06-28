Фридрих: "Легко гордиться Германией, когда мы выигрываем титулы"

Бывший защитник сборной Германии Арне Фридрих прокомментировал вылет команды с ЧМ-2018.

"Легко гордиться нашей командой и страной, когда мы выигрываем титулы. Сейчас мы должны двигаться вместе, учиться на наших ошибках и смотреть в будущее", - написал он.

Сборная Германии вчера уступила команде Южной Кореи (0:2) и заняла четвертое место в группе.

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