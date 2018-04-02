Фримпонг: "Аршавин был худшим на тренировках "Арсенала"

Полузащитник кипрского "Эрмиса" Эммануэл Фримпонг раскритиковал своего бывшего одноклубника по "Арсеналу" Андрея Аршавина.

По словам хавбека, россиянин тренировался хуже всех в команде.

"Аршавин был худшим на тренировках, упражнения давались ему с трудом, он был очень расслабленным. Он был ужасен на тренировках, но очень хорош в дни матчей", - сказал он.

Аршавин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2013 год.

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