Фримпонг: "Из африканских команд на ЧМ-2018 осталась только Франция"

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Фримпонг: "Из африканских команд на ЧМ-2018 осталась только Франция"Бывший полузащитник "Уфы" и тульского "Арсеналов" Эммануэл Фримпонг прокомментировал вылет всех африканских команд с ЧМ-2018.

"Из африканских команд осталась только Франция", - написал ганский футболист.

Напомним, что в России Африку представляли Египет, Марокко, Нигерия, Сенегал и Тунис. 

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