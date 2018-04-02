Фримпонг назвал Насри идиотом

Теги эммануэль фримпонгарсенал лондонсамир насри

Фримпонг назвал Насри идиотом

Экс-полузащитник "Арсенала" Эммануэль Фримпонг поведал о своих натянутых отношениях с бывшим партнёром по команде Самиром Насри.

"Насри постоянно нападал на меня на тренировках, а однажды сказал, что мог бы просто купить меня, если захочет. Конечно, он мог так сделать, но у всего есть границы. Люди никогда не понимали, почему между нами началась вражда. Мне не нравится этот парень. Я не люблю его, потому что он идиот. Легко и просто. Я никогда не буду его уважать" - сказал 26-летний ганец.

Отметим, что Фримпонг и Насри играли вместе в "Арсенале" только в сезоне 2010/11, после чего француз ушёл в "Манчестер Сити".

Не пропустите: Фримпонг: "Аршавин был худшим на тренировках "Арсенала". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 31 64
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 32 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 32 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов