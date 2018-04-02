Фримпонг назвал Насри идиотом

Экс-полузащитник "Арсенала" Эммануэль Фримпонг поведал о своих натянутых отношениях с бывшим партнёром по команде Самиром Насри.

"Насри постоянно нападал на меня на тренировках, а однажды сказал, что мог бы просто купить меня, если захочет. Конечно, он мог так сделать, но у всего есть границы. Люди никогда не понимали, почему между нами началась вражда. Мне не нравится этот парень. Я не люблю его, потому что он идиот. Легко и просто. Я никогда не буду его уважать" - сказал 26-летний ганец.

Отметим, что Фримпонг и Насри играли вместе в "Арсенале" только в сезоне 2010/11, после чего француз ушёл в "Манчестер Сити".

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