Фролов в инстаграме поздравил "Крылья Советов" с 78-летием

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Фролов в инстаграме поздравил "Крылья Советов" с 78-летием

Голкипер "Крыльев Советов" Евгений Фролов в своем инстаграме поздравил самарский клуб с 78-летием.

"С днём Рождения "Крылья Советов"! Поздравляю всех наших болельщиков, поклонников, поздравляю ветеранов клуба, всех работников и всех, кто неравнодушен к нашему клубу! Желаю всем нам много ярких и красивых побед! Много счастливых и незабываемых моментов! Спасибо Вам за вашу поддержку! Скоро увидимся на стадионе", - написал Фролов.

32-летний футболист выступает в клубе с февраля 2020 года. В "Крылья" Фролов перешел из "Сочи" на правах свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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