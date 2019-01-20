"Фрозиноне" - "Аталанта" - 0:5 (обзор)

Теги фрозинонеаталанта

"Фрозиноне" - "Аталанта" - 0:5 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча итальянской Серии А между "Фрозиноне" и "Аталантой".

Читайте также: "Аталанта" разгромила "Фрозиноне" благодаря покеру Сапаты. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Хаддерсфилдом"

"Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Хаддерсфилдом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 53
2 Наполи Наполи 19 44
3 Интер Милан Интер Милан 20 40
4 Рома Рома 20 33
5 Лацио Лацио 19 32
6 Милан Милан 19 31
7 Аталанта Аталанта 20 31
8 Сампдория Сампдория 19 29
9 Парма Парма 20 28
10 Торино Торино 20 27
11 Фиорентина Фиорентина 19 26
12 Сассуоло Сассуоло 20 26
13 Кальяри Кальяри 19 20
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 20 18
16 СПАЛ СПАЛ 19 17
17 Эмполи Эмполи 19 16
18 Болонья Болонья 19 13
19 Фрозиноне Фрозиноне 20 10
20 Кьево Кьево 19 8
Полная таблица

топ-5 тегов