"Фрозиноне" - "Аталанта" - 0:5 (обзор)
Представляем вашему вниманию обзор матча итальянской Серии А между "Фрозиноне" и "Аталантой".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Рома
|20
|33
|5
|Лацио
|19
|32
|6
|Милан
|19
|31
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|19
|29
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Торино
|20
|27
|11
|Фиорентина
|19
|26
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|19
|8