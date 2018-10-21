"Фрозиноне" и "Эмполи" в сверхрезультативном матче не смогли определить победителя

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"Фрозиноне" и "Эмполи" в сверхрезультативном матче не смогли определить победителяВ матче 9-го тура итальянской Серии А "Фрозиноне" на своем поле сыграл в результативную ничью с "Эмполи".

"Фрозиноне" - "Эмполи" - 3:3

Голы: Сильвестре, 8 - 1:0 (автогол), Зайц, 32 - 1:1, Сильвестре, 48 - 1:2, Чиофани, 52 - 2:2 (пенальти), Чиофани, 63 - 3:2, Учан, 79 - 3:3.

"Фрозиноне": Спортьелло, Голданига, Арьяудо, Капуано, Дзампано, Чибса, Майелло (Гори, 81), Молинаро, Чано, Чиофани (Пьянамонти, 85), Кэмпбелл (Влут, 65).

"Эмполи": Проведель, Ди Лоренцо, Сильвестре, Майетта, Антонелли (Паскуаль, 78), Капецци (Беннасер, 66), Аква, Крунич, Зайц (Учан, 66), Ла Гумина, Капуто.

Напомним, вчера "Ювентус" потерял первые очки в чемпионате. | soccernews.ru

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