"Фрозиноне" и "Кьево" разошлись миром в матче 38-го тура Серии А (видеообзор встречи)

"Фрозиноне" и "Кьево" разошлись миром в матче 38-го тура Серии А.

"Фрозиноне" - "Кьево" - 0:0

"Фрозиноне": Барди, Арьяудо, Капуано, Бригенти, Дзампано (Чофани, 64), Саммарко, Вальцания (Майелло, 46), Бегетто, Дионизи (Тротта, 82), Чано, Паганини.

"Кьево": Шемпер, Цесар, Андреолли, Фрэ, Ярошиньски, Ригони, Диуссе (Бурручага, 33), Депаоли, Пеллиссьер, Пуччарелли (Ювара, 79), Виньято (Пиазон, 62).

Хозяева с 25 баллами располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице. Гости с 17 очками расположились на 17 позиции.

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