"Фрозиноне" и "Кьево" разошлись миром в матче 38-го тура Серии А (видеообзор встречи)
"Фрозиноне" и "Кьево" разошлись миром в матче 38-го тура Серии А.
"Фрозиноне" - "Кьево" - 0:0
"Фрозиноне": Барди, Арьяудо, Капуано, Бригенти, Дзампано (Чофани, 64), Саммарко, Вальцания (Майелло, 46), Бегетто, Дионизи (Тротта, 82), Чано, Паганини.
"Кьево": Шемпер, Цесар, Андреолли, Фрэ, Ярошиньски, Ригони, Диуссе (Бурручага, 33), Депаоли, Пеллиссьер, Пуччарелли (Ювара, 79), Виньято (Пиазон, 62).
Хозяева с 25 баллами располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице. Гости с 17 очками расположились на 17 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|90
|2
|Наполи
|37
|79
|3
|Аталанта
|37
|66
|4
|Интер Милан
|37
|66
|5
|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|37
|60
|8
|Лацио
|37
|59
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Болонья
|37
|41
|13
|Кальяри
|37
|41
|14
|Парма
|37
|41
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17