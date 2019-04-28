"Фрозиноне" - "Наполи" - 0:2 (видеообзор матча)

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"Фрозиноне" - "Наполи" - 0:2 (видеообзор матча)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 34-го тура чемпионата Италии между "Фрозиноне" и "Наполи" (0:2).

Видео: "Фрозиноне" - "Наполи" - 0:2

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2 Наполи Наполи 34 70
3 Интер Милан Интер Милан 34 62
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5 Милан Милан 33 56
6 Аталанта Аталанта 33 56
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10 Кальяри Кальяри 34 40
11 Фиорентина Фиорентина 33 40
12 Сассуоло Сассуоло 33 38
13 СПАЛ СПАЛ 33 38
14 Болонья Болонья 34 37
15 Парма Парма 33 36
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18 Эмполи Эмполи 34 29
19 Фрозиноне Фрозиноне 34 23
20 Кьево Кьево 33 14
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